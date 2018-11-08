اختبارات جديدة تقلل أرباح «بي إم دبليو»

المصدر: ميونخ - د ب أ

انخفضت أرباح شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعية السيارات في الربع الثالث من هذا العام جراء تطبيق اختبارات جديدة للانبعاثات في أوروبا وتخصيص المزيد من الأموال لعمليات السحب.

وأعلنت الشركة في ميونخ أن أرباحها تراجعت قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 26.8% في الربع الثالث من هذا العام على أساس سنوي، لتصل إلى 75ر1 ميار يورو، مضيفة أنها تستشعر أيضا آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكان انخفاض الأرباح أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

في المقابل، ارتفعت المبيعات بنسبة 4.7% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 24.7 مليار يورو. وقد خصصت الشركة 679 مليون يورو في هذا الربع لتغطية التكاليف المحتملة المتعلقة بمطالبات الضمان. وتراجع صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 23.9% إلى 1.41 مليار يورو في الربع الثالث.