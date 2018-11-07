تراجع أرباح «دويتشه بوست»

المصدر: بون - د ب أ

أعلنت مجموعة الخدمات البريدية الألمانية العملاقة «دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب» عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث 2018 إلى 146 مليون يورو مقابل 641 مليون يورو خلال الفترة نفسها 2017.

كما تراجعت أرباح المساهمين من 51ر0 يورو لكل سهم إلى 12ر0 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها.وتراجعت أرباح تشغيل الشركة بالربع الثالث 2018 بنسبة 9ر54% سنويا إلى 376 مليون يورو. وأشارت الشركة إلى أن أرباح التشغيل تضررت من النفقات غير المتكررة. في المقابل زادت أرباح كل قطاعات شركة خدمات الشحن والبريد السريع «دي.إتش.إل» التابعة للشركة الألمانية.

وزادت إيرادات «دويتشه بوست» بالربع الثالث 2018 بنسبة 4ر1% سنويا إلى 85ر14 مليار يورو.