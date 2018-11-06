نمو بيع السيارات المستوردة في كوريا

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 24% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الرابطة الكورية لمستوردي وموزعي السيارات قالت في بيان إن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثاً ارتفع إلى 20813 سيارة الشهر الماضي مقارنة بـ 16833 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجعت الرابطة هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على طرازات السيارات الجديدة. وأظهرت البيانات تراجع مبيعات سيارات «بي إم دبليو» خلال الشهر الماضي بنسبة 52% لتصل إلى 2131 سيارة مقارنة بـ 4400 خلال أكتوبر 2017، في حين ارتفعت مبيعات مرسيدس بنز بنسبة 40% لتصل إلى 6371 سيارة مقارنة بـ 4539 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.