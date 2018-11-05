«كيا» تكشف تقنيات صوت جديدة بسياراتها

المصدر: دبي - البيان

كشفت «كيا موتورز» لأول مرة النقاب عن الجيل القادم من تقنية المجال الصوتي المنفصل (SSZ)، التي تتيح لكل راكب في السيارة تجربة الاستماع إلى الصوت والموسيقى بحسب احتياجاته الشخصية ومن دون الحاجة إلى سماعات الرأس، وكذلك عزل تنبيهات السيارة والمكالمات الهاتفية لكل راكب لضمان خصوصيته دون الحاجة لاستخدام اليدين.

مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بمساحة للعلاقات الاجتماعية، حيث يمكن للركاب التحدث والتواصل مع بعضهم بحرية.

وتقوم تقنية المجال الصوتي المنفصل بإنشاء المجالات الصوتية والتحكم بها ضمن السيارة، مما يسمح للسائق والركاب بالاستماع لما يرغبونه بشكل منفصل ودون إزعاج، حيث تستخدم مكبرات الصوت المزودة بها السيارة مبادئ لتقليل أو زيادة مستويات الصوت في الموجات الصوتية.

ويمنع ذلك التداخل بين الموجات الصوتية التي يتم سماعها في كل مقعد، مما يمنح تأثيراً مشابهاً لأنظمة إلغاء الضوضاء الحالية، ولكن دون الحاجة لسماعات الرأس.