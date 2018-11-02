«قرقاش» تفتتح صالة عرض سيارات «جي إيه سي موتور»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة قرقاش، إحدى أكبر شركات توزيع السيارات الفارهة في دولة الإمارات بالتعاون مع «جي إيه سي موتور» أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين صالة عرض سيارات «جي إيه سي موتور» في دولة الإمارات.

أقيم حفل الافتتاح الرسمي لصالة العرض 31 أكتوبر 2018 وبهذه المناسبة تم دعوة مجموعة كبيرة من عشاق السيارات والعديد من الضيوف المميزين لزيارة صالة العرض والاحتفال مع مجموعة قرقاش بهذا الإنجاز. افتتح صالة العرض لي لينغ بينغ قنصل عام الصين الشعبية، وزينغ تشينغ هونغ، رئيس شركة «جي سي موتور». وسميرمحمد قرقاش، رئيس مجموعة قرقاش.

وشهاب محمد قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش. بحضور وفود دولية من «جي إيه سي موتور»، وكبار المسؤولين من مجموعة قرقاش، والإعلاميين.

تقع صالة العرض الجديدة لسيارات «جي إيه سي موتور» على أحد أكثر الطرق التجارية في المدينة وسوف تستفيد العلامة التجارية من موقعها الاستراتيجي لخدمة جميع العملاء الحاليين والجدد المقيمين في دبي أو الإمارات الأخرى.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «نحن سعداء للغاية لتقديم البراعة الهندسية الصينية المتمثلة في سيارات (جي إيه سي موتور) إلى أسواقنا. ونحن على ثقة تامة بنجاح خططنا المستقبلية مع شركة (جي إيه سي موتور).

وقال وانغ شون شنغ، نائب رئيس «جي إيه سي موتور»: «فخر كبير لنا بأن نكون جزءاً من عائلة قرقاش. حافظت (جي إيه سي موتور) باستمرار على أعلى المعايير الدولية لتقديم الجودة العالمية التي تنافس أفضل المنتجات في هذه الصناعة. لقد تلقينا استجابة كبيرة من عملائنا الحاليين وأصبحت سياراتنا تستخدم من قبل الشركات والأفراد.

ومع إطلاق طرازي (جي أس 7) و (جي إيه 8)، نتوقع اهتماماً كبيراً من عملائنا الحاليين والمحتملين أيضاً. هدفنا أن نوفر لعملائنا دائماً الأفضل في الفئة بأفضل الأسعار».

وشهد الحفل الكشف عن أحدث طرازات «جي إيه سي موتور» سيارة «جي إيه 8» وسيارة «جي أس 7» والتي ستكون متاحة لتجربة القيادة في صالة العرض الجديدة.