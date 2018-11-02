«جاكوار» الكهربائية الأفضل في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

فازت سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية متعددة الاستخدامات عالية الأداء بجائزة أفضل سيارة في ألمانيا لعام 2019.

وحصلت أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة البريطانية على أغلب أصوات لجنة التحكيم المكونة من 12 صحفياً مختصاً بشؤون السيارات بعدما اختبروا قيادة 59 سيارة عبر سلسلة من تجارب المقارنة.

واستند الخبراء في اختيارهم إلى مزيج I-PACE الاستثنائي من ديناميات القيادة والأداء العالي والتصميم المتميز. وقال ينس ماينرز، عضو لجنة تحكيم الجائزة والمتحدث باسمها: «جاكوار I-PACE ليست فقط أول سيارة كهربائية تنتجها هذه العلامة البريطانية المرموقة، وإنما استطاعت أيضاً أن تجمع كافة مزايا السيارات الكهربائية مع تفوق الأداء وروعة التصميم.

ولهذا السبب، كانت الجائزة من نصيبها رغم المنافسة القوية».وكان قد تم إدراج السيارة الكهربائية البريطانية ضمن قائمة المرشحين الخمسة النهائيين للفوز بالجائزة. واستندت لجنة التحكيم في تقييم السيارات المشاركة إلى معايير التصميم، والأداء، والركوب، والتحكم، وقابلية الاستمرار مستقبلاً، والتجربة العامة للسيارة على الطريق وفي حلبة بيلستر بريج.

ودخلت I-PACE أيضاً قائمة الترشيحات النهائية لجائزة «السيارة العالمية للنساء لعام 2019» إلى جانب سيارة E-PACE متعددة الاستخدامات عالية الأداء، وسيتم إعلان النتائج في 12 نوفمبر.