عرض سيارة «بال-في» الطائرة في الكويت

بعد النجاح في تقديم نموذج السيارة الطائرة التي ستُنتجها شركة PAL-V في وقت سابق من هذا العام في معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS)، سوف تكون الكويت أول من يستضيف العرض الأول للسيارة الطائرة PAL-V Liberty. في 12 نوفمبر 2018 سوف تُنظِّم شركة PAL-V حفل افتتاح في السفارة الهولندية بدولة الكويت.

حيث سيتم عرض السيارة الطائرة على كبار الشخصيات وعلى الجمهور العام ورجال الصحافة.خلال المائة عام الماضية، كان الجمع بين الطيران وقيادة السيارة في آن واحد يُعد حُلماً. لن يعُد الأمر كذلك، عندما تنطلق السيارات الطائرة مُحلِّقة في عنان السماء.

ولكن متى سيحدث ذلك؟ منذ عرض السيارة الطائرة PAL-V Liberty في معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS)، فاق الاهتمام بها بشكل عام من قبل العملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام كل التوقعات، وقد صنَّف بعض الصحفيين المُتخصِّصين في السيارات PAL-V Liberty كأفضل سيارة طائرة من نوعها.

يبدو أن العالم مُتلهف لمعرفة من سيتذكره التاريخ كرائد لصناعة السيارات الطائرة.وفي الواقع إن شركة PAL-V بصدد وضع اللمسات الأخيرة في إطار خطواتها الأخيرة للحصول على شهادة اعتماد ما قبل الإنتاج: وهي مرحلة البرهنة على الامتثال للمعايير واللوائح. دبي- البيان