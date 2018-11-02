تعاون بين «فولكسفاغن» و«فورد»

ذكر تقرير أمس، أنه من المقرر أن يتم توسيع اتفاق التعاون الذي تم الإعلان عنه في الصيف بين شركتي صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» والأميركية «فورد»، بشكل كبير.

وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، المعنية بشؤون الأعمال، أنه بالإضافة إلى التعاون في مجال مركبات الخدمات - بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل بالفعل - فإن الشركتين العملاقتين تعتزمان توحيد قدراتهما في مجال السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وأفادت «هاندلسبلات» بأنه من الممكن أن توفر الشركتان مليارات الدولارات من خلال عملهما سوياً، وأن المحادثات قد أحرزت تقدماً جيداً حتى الآن.

ومن جانبها، أكدت مصادر داخل شركة «فولكسفاغن» أن مثل هذه المشاريع يتم النظر فيها. وقالوا إنه من الممكن للشريكين أن يتبادلا الخبرات حول تكنولوجيا المحركات والقيادة بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار مجالات التعاون الأخرى.

من ناحية أخرى قالت متحدثة باسم «فورد» إن المباحثات حول التحالف مع «فولكسفاغن» شملت عدداً من المجالات، وإنه من السابق لأوانه الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الشركتان أعلنتا في يونيو الماضي أنهما ستقيّمان إمكانيات الشراكة الاستراتيجية، بهدف تخفيض التكاليف في مجالي التطوير والإنتاج. برلين (د ب أ)