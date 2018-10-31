أرباح «فولكسفاغن» ترتفع في 9 أشهر

تمكنت «فولكسفاغن» من زيادة أرباحها خلال أول تسعة أشهر من العام، على الرغم من عمليات التأخير بسبب اختبارات الانبعاثات الجديدة والغرامات التي تكبدتها الشركة بسبب فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

وقالت الشركة إن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 24% ليصل إلى 4ر9 مليارات يورو (7ر10 مليارات دولار) خلال أول ثلاثة أرباع من العام، على الرغم من فرض غرامة بقيمة 800 مليون يورو على شركة «أودي» التابعة لـ«فولسكفاغن» على خلفية التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

وأكدت «فولكسفاغن» أهدافها بالنسبة للعام بأكمله، إذ تتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 5%، والدخل التشغيلي بنسبة تتراوح ما بين 5ر6 و5ر7%. هانوفر - د ب أ