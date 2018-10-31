نمو مبيعات «هوندا» في الربع الثالث

المصدر: طوكيو - البيان

أعلنت «هوندا موتور» أن أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 40.2% لتصل إلى 214.5 مليار ين (1.9 مليار دولار) ويرجع ذلك إلى إجراءات خفض التكاليف وقوة مبيعات الدراجات في آسيا.

وارتفعت أرباح ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بنسبة 1ر21 % لتصل إلى 8ر210 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 7ر1% لتصل إلى 84ر3 تريليونات ين خلال الربع ذاته.

ورفعت «هوندا» من توقعاتها بالنسبة لصافي الأرباح إلى 675 مليار ين خلال العام المالي الحالي حتى مارس المقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن تبلغ الأرباح 615 مليار ين. كما رفعت الشركة من توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية من 710 مليارات ين إلى 790 مليار ين.