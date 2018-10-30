بكين تدرس خفض ضرائب السيارات

المصدر: بكين - د ب أ

تدرس الصين خفض الضرائب بواقع النصف على معظم السيارات من أجل تعزيز المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الهيئة المعنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد قدمت خطة للنواب تنص على خفض الضرائب على سيارات الركاب التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1600 إلى 5 %.

وقالت مصادر مقربة من المسألة، إنه لم يصدر بعد قرار بشأن تطبيق التخفيضات. ويشار إلى أن مبيعات السيارات الصينية في طريقها لتسجيل أول نسبة تراجع سنوية منذ عقدين، حيث أثر الخلاف التجاري مع أميركا على نمو المبيعات وأدى لتراجع الأسهم في البورصة.

وفي حال تطبيق خطة خفض الضرائب، سوف تعد هذه أحدث الإجراءات التي تتخذها الصين لدعم اقتصادها الذي سجل تباطؤا خلال هذا العام.