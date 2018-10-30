«هيونداي» تستخدم الذكاء الاصطناعي في المركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كردل» التابعة لهيونداي عن استثمارها في الشركة الأميركية الناشئة «بيرسيبتيف أوتوماتا»، بهدف تطوير برامج للسيارات ذاتية القيادة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وطوّرت «بيرسيبتيف أوتوماتا» برمجية تمنح المركبات ذاتية القيادة القدرة على فهم حالة الأشخاص الذين يقابلونها أثناء سيرها على الطريق. ومع تثبيت هذه البرمجية في السيارة، سوف يكون بوسعها التنبّؤ بالخطوات التالية، التي سوف يُقدم عليها المشاة وراكبو الدراجات وسائقو السيارات.

وأعرب سِد مسران، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «بيرسيبتيف أوتوماتا»، عن سروره بالشراكة مع «هيونداي»، التي تدرك أهمية المشكلة التي نحلّها للسيارات ذاتية القيادة. وقال: «هيونداي واحدة من أكبر صانعي السيارات في العالم، ودعمها تقنياتنا هو دعم كبير لمصداقيتنا».

وتأخذ التقنية الأساسية بيانات أجهزة الاستشعار المثبتة في المركبة وتعمل على تفسير نوايا الإنسان بالطريقة نفسها التي يفعلها البشر.