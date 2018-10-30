«بي إم دبليو إكس 5» الجديدة كلياً تصل صالات عرض أبوظبي موتورز

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أبوظبي موتورز ترحيبها بالعملاء للتعرف إلى مزايا سيارة بي إم دبليو إكس 5 الجديدة كلياً والتمتع بتجربة قيادتها.

وستوفر أبوظبي موتورز نوعين مختلفين من الطراز الجديد، النوع الأول هو سيارة xDrive40i بمحرك وقود مؤلّف من ستّ أسطوانات وناقل الحركة ثمانيّ السرعات ستيبترونيك. في حين تأتي سيارة xDrive50i بثماني أسطوانات، حيث يقدّم المحرك مزيجاً مذهلاً من قوة الدفع مع صوت محرك V8 المميز.

ومع بيع أكثر من 2.2 مليون وحدة من أجيالها الثلاثة السابقة حتى اليوم، تحافظ النسخة الجديدة على مكانتها الرائدة ضمن فئة الدفع الرباعي الفاخرة منذ تاريخ تأسيس هذه الفئة قبل عشرين عاماً.

وقال أرنو هاسلمان، المدير العام لشركة أبوظبي موتورز: نعلم تماماً مدى ارتفاع مستوى التوقعات حول قدرات X5 الجديدة، وعليه نؤكد أن آمال العملاء لن تخيب مع هذا المستوى المتقدم من خصائص الفخامة والأداء التي تضفيها.