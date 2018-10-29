«فاو فولكسفاغن» تستدعي سيارات معيبة بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

بدأت شركة «فاو فولكسفاغن» المحدودة للسيارات استدعاء 207 سيارات مستوردة في الصين على خلفية مخاطر بالسلامة في صندوق التروس، بحسب ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن المصلحة إن الاستدعاء الذي بدأ في 23 أكتوبر الجاري، يشمل سيارات مستوردة من طراز «أودي آر8» أنتجت خلال الفترة بين 18 أبريل 2016 و9 نوفمبر 2017.

وأضافت شينخوا إن الزيت قد يتسرب من نظام تهوية صندوق التروس ويسبب مخاطر اندلاع حريق. وستقوم الشركة باستبدال خراطيم التهوية بصندوق التروس في السيارات المستدعاة مجاناً.

وتعد «فاو فولكسفاغن» الكائن مقرها في منطقة جيلين، مشروعاً مشتركاً بين مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات ومجموعة فولكسفاغن الألمانية.