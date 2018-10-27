«رينو» نحو مضاعفة إنتاجها بالمغرب

المصدر: الرباط - أ ف ب

أعلنت رينو الفرنسية لصناعة السيارات عزمها على مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في الدار البيضاء، بالمغرب، ليصل بحلول 2022 إلى 160 ألف سيارة سنوياً.

ودشّنت «رينو» في 2012 ثاني مصنع لها بالمغرب في طنجة (شمال) الذي ينتج سنوياً 300 ألف سيارة من علامة «داسيا» المنخفضة الكلفة.

وقال، وزير الصناعة المغربي، مولاي حفيظ العلمي لوكالة فرانس برس، إنّ مضاعفة الإنتاج في مصنع الشركة بالدار البيضاء «مهمّ جداً، وسيمكّن من رفع إنتاج سيارات رينو المصنّعة في المغرب إلى 500 ألف سنوياً، إضافة إلى 200 ألف سيارة بيجو» في مصنع يتوقع افتتاحه سنة 2019.

وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تراهن على صناعة السيارات والطيران.

وأضاف العلمي: «إنّنا نتقدّم بخطى تتجاوز أهداف هذا المخطط».