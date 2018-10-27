ميركل تنتقد مغامرة شركات السيارات بثقة العملاء

المصدر: فولدا - د ب أ

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفولكر بوفير رئيس وزراء ولاية هيسن، انتقادات حادة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا على خلفية أزمة مركبات الديزل.

وقالت ميركل في مدينة فولدا: «من المثير للغضب بشدة أن تُغامر شركات إنتاج السيارات الألمانية بثقة الناس فيها وفي قطاع مهم من فروع الاقتصاد ومن هنا حان الوقت لأن يتعلم هذا القطاع الدروس من ذلك».

وأوضحت أنه يتعين على هذه الشركات أن تعالج الأضرار التي تسببت فيها من قبل. متوقعةً «محادثات صعبة» مع القطاع. وتلقت المستشارة الألمانية انتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفها عقب الأحكام القضائية الأخيرة بشأن حظر قيادة مركبات الديزل القديمة في عدد من المدن .

وكانت هيئة البيئة الألمانية قدمت شكاوى أمام المحاكم الإدارية الألمانية من أجل تحسين حالة الهواء والبيئة وقررت المحاكم حظر قيادة مركبات الديزل القديمة في مدن مثل شتوتجارت وفرانكفورت وبرلين من 2019.