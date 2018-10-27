«فورد» تستدعي 1.5 مليون سيارة بسبب خلل في مؤشر الوقود

المصدر: نيويورك - د ب أ

قررت «فورد موتور» ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء 1.5 مليون سيارة بسبب خلل في الصمام الخاص بنظام الوقود يمكن أن يؤثر على عمل مؤشر الوقود في الخزان ليعطي قراءة غير صحيحة.

وذكرت «فورد» أن السيارات المعيبة تم بيعها في أميركا الشمالية وهي مزودة بصمام ترشيح حيث يمكن أن يبقى مفتوحاً ليؤدي إلى زيادة الفراغ في نظام الوقود ما يؤدي إلى ظهور قراءة مضللة لمؤشر كمية الوقود.

وأضافت «فورد» أنه نتيجة لذلك فقد يقرأ السائق مؤشر كمية الوقود على نحو غير صحيح ما يؤدي إلى نفاد الوقود بصورة مفاجئة وتوقف السيارة ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالات وقوع تصادم.

تشمل عملية الاستدعاء سيارات «فورد فوكس» بمحرك سعة لترين المنتجة من 2012 إلى 2018 وتم بيع أكثر من 1.2 مليون سيارة منها في الولايات المتحدة.