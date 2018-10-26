«دايسون» نحو السيارة الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة دايسون أن عملية تطوير سيارتها الكهربائية تمضي وفق الخطط الموضوعة لإطلاقها عام 2021 موضحةّ أن فريقاً مميزاً يتكون من 400 شخص يعمل على تطوير هذه السيارة في مجمع دايسون في مطار هولافينغتون بالمملكة المتحدة.

كما صادق مجلس إدارة «دايسون» أمس على قرار بناء أول منشأة متطورة لتصنيع السيارات في سنغافورة ومن المقرر الانتهاء من تشييد منشأة التصنيع المكونة من طابقين بحلول 2020.

وفي وقت سابق أعلنت «دايسون» عن عزمها استثمار 200 مليون جنيه إسترليني في مبانٍ ومنشآت اختبار جديدة في مجمعها الموجود في مطار هولافنغتون بالمملكة المتحدة، كما تواصل الشركة استثمارها البالغ 2.5 مليار إسترليني في تكنولوجيا جديدة على مستوى العالم.