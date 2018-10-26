المصدر: برلين - د ب أ

أعربت شركة «فولكسفاغن» الألمانية لتصنيع السيارات عن أملها في تحقيق أقصى استفادة من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض، من خلال توسيع نطاقها في السنوات المقبلة باعتبارها المنتج الأكثر إدراراً للأموال.

وقال يورجن شتاكمان مسؤول التسويق في مقر الشركة في فولسبورج إن الشركة تهدف إلى تقديم أكثر من 30 طرازاً من سيارات الركاب الأكبر حجما بحلول عام 2025 ، مقارنة بنحو 11 طرازاً حالياً. وبحلول العام نفسه، يُتوقع أن تشكل السيارات الرياضية متعددة الأغراض نصف السيارات المباعة.

ومن المتوقع أن يكون جزء من المبيعات سيارات كهربائية، حيث تشهد صناعة السيارات تحولاً كبيراً باتجاه السيارات الكهربائية، والمتصلة بشبكات إلكترونية، وذاتية القيادة.