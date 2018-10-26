«الاقتصاد» تستدعي 13.8 ألف سيارة نيسان لإصلاح عيوب فنية

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أعلنت وزارة الاقتصاد عن حملة استدعاء 13 ألفاً و818 سيارة من سيارات شركة نيسان طرازات أعوام من 2013 إلى 2018 لإصلاح عيب فني في نظام نفخ الوسادة الهوائية للركاب.

وأكدت الوزارة أن السيارات المستهدفة للاستدعاء لنوع نيسان باترول واي سكس ون سنوات 2013 إلى 2018 ونيسان إكستريل تي ثري زيرو سنة 2013، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق بين إدارة حماية المستهلك في الوزارة والشركة العربية للسيارات، وشركة المسعود للسيارات موزعي نيسان في الإمارات وشركة نيسان الشرق الأوسط لبدء الحملة لإصلاح العيب الفني.

وقررت شركة نيسان استبدال وحدة التحكم للوسادة الهوائية لهذه السيارات بواحد آخر، وذلك دون تحمل العملاء أي نفقات. كما أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن حملة استدعاء ثانية لسيارات مرسيدس بنز إي كلاس نموذج 213 وسي إل إس كلاس نموذج 257 طراز 2018. وأكدت الوزارة أن سبب الاستدعاء يتمثل في عدم مطابقة نظام تصنيف الركاب لمقعد الراكب وفقاً للمواصفات العالمية.