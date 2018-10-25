استدعاء سيارات حديثة لـ«مرسيدس» و«ميتسوبيشي» لإصلاح عيوب

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن حملتي استدعاء لطرازات حديثة من سيارات ميتسوبيشي ومرسيدس لإصلاح عيوب فنية. وشدت الوزارة على أن الحملتين تستهدفان سيارات محددة بأرقام شاسيه معينة مشيرة إلى أن وكلاء السيارات في الدولة سيتصلون بالعملاء المتضررين في أقرب وقت لتحديد موعد الإصلاح، وأكدت أن جميع أعمال الإصلاح مجانية.

وتشمل الحملة الأولى التي تتم بالتعاون بين إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وشركة الحبتور للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في الإمارات نحو 1104 سيارة من سيارات ميتسوبيشي إيه إس إكس، وأوت لاندر، وإيكلبس كروس والمجهزة بنظام إيه سي سي، وبي إيه إتش، وإتش إيه إس، وإس إيه دبليو سي.

وأكدت الوزارة أن الأجزاء المستهدفة تغييرها في السيارات هي البرنامج الإلكتروني لجهاز استقرار السيارة والبرنامج الإلكتروني الإنذاري لتفادي الحوادث الأمامية.

وأوضح تقرير فني للوزارة وشركة الحبتور أن أنظمة إيه سي سي، وبي إيه إتش، وإتش إيه إس، وإس إيه دبليو سي المجهزة بها السيارات يمكن أن تتأثر بشكل متقطع، بسبب ضعف في برمجة نظام التحكم الفعال في الاتزان، حيث يمكن أن يتولد ضجيج عندما يعمل محرك مضخة الفرملة، الذي يؤثر على قراءات الدائرة المتكاملة ويجعلها تقوم بإعادة برمجة نفسها.

وأشارت الوزرة إلى أن شركة الحبتور ستقوم بالاتصال بالعملاء من أصحاب السيارات المتأثرة للتنسيق على مواعيد الإصلاح الفوري لمركباتهم، وأكدت الوزارة أنه سيتم توفير الإصلاحات ضمن حملة الاستدعاء مجاناً.

وأعلنت وزارة الاقتصاد عن حملة الاستدعاء الثانية بالتعاون مع دايملر إيه جي ووكلائها في الإمارات (مشاريع قرقاش والإمارات للسيارات) لمركبات كلاس إي نموذج 213 وكلاس سي أل إس نموذج 257 طرازاً 2018 وتمثل سبب الاستدعاء في عدم تلبية نظام تصنيف الركاب لمقعد الراكب للمواصفات العالمية.