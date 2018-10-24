الألمان غير راضين عن حظر سيارات الديزل

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان غير راضين عن سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرامية إلى حظر سير سيارات الديزل القديمة في المدن التي ترتفع فيها نسبة تلوث الهواء. أجرى الاستطلاع معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي وشمل 2043 ألمانياً. وأظهر الاستطلاع أن 65% من الألمان يرون أن ميركل لا تراعي بالقدر الكافي مصالح أصحاب سيارات الديزل في هذا التوجه.

وذكر 72% من الألمان أنهم لا يثقون في أن الحكومة وقطاع صناعة السيارات توصلا إلى اتفاق يحول دون حظر سيارات الديزل إلى حد كبير. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تزايد الجدل حول إمكانية حظر سير سيارات الديزل القديمة.