«العربية للسيارات» تحتفل بطرح «رينو داستر» 2019 في دبي

المصدر: دبي - البيان

طرحت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، رينو داستر 2019 الجديدة خلال حفل افتتاح متجر رينو R-Store في شارع الشيخ زايد.

وتعد رينو داستر 2019 السيارة الوحيدة ضمن فئتها التي تتوفر بخيارين للمحرك سعة 1.6 لتر و2 لتر وتتميز بنظام إنذار المناطق العمياء، وكاميرا الرؤية متعددة المشاهد، وتطبيق CarPlay، والبطاقة الذكية مع خاصية الدخول من دون مفتاح وبدء تشغيل المحرك عن بعد.

وقال صلاح يموت، مدير إدارة المبيعات والتسويق في العربية للسيارات: «نحن سعداء بطرح رينو داستر 2019 بتقنياتها المتطورة ومزاياها الذكية التي ستوفر لعملائنا أعلى مستويات الأداء على الطرق الوعرة» ويبدأ السعر من 51.900 درهم.