انخفاض مبيعات «رينو» بالربع الثالث

المصدر: باريس - د ب أ

انخفضت مبيعات شركة «رينو إس إيه» الفرنسية لصناعة السيارات بنسبة أكبر من المتوقع بسبب ضعف الطلب في تركيا وأفريقيا والهند. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها أمس، إنها خفضت أيضا من توقعاتها بالنسبة للسوق الصيني، حيث يؤثر تباطؤ الاقتصاد على مبيعات السيارات.

وكانت مبيعات رينو في الصين قد ارتفعت بنسبة 2 % مقارنة بالتوقعات السابقة بأن ترتفع بنسبة 5%. وقالت بلومبرغ إن مبيعات رينو تراجعت في تركيا خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي، كما انخفضت تسجيلات سيارات رينو الجديدة في أفريقيا والشرق الأوسط والهند بنحو الربع.

وقد تراجعت عائدات رينو بنسبة 6% لتصل إلى 5. 11 مليار يورو (2. 13 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ 2. 12 مليار يورو. وأفادت بلومبرغ بأن العائدات تراجعت 4. 1% بعد استثناء تأثيرات العملة في اقتصاديات الأسواق الناشئة.