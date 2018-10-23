«تسلا» تزيل خيار القيادة الذاتية الكاملة من سياراتها

المصدر: نيويورك - وكالات

سحبت «تسلا» وعدًا قديمًا بتقديم خيار «القيادة الذاتية الكاملة» لسياراتها من صفحة الطلب على موقع الشركة على الويب. وقال إيلون موسك الرئيس التنفيذي للشركة على «تويتر»، إن هذا الخيار لن يكون متاحًا بشكل مؤقت داخل السيارات الخاصة بالشركة، ولن يعود إلى أن تصبح الشركة جاهزة لإطلاقها.

وأضاف موسك إن خيار القيادة الذاتية الكاملة تسبب في الكثير من الارتباك للعملاء. وقبل ثلاث سنوات، ادعى موسك أن سيارات تسلا ستكون جاهزة وقادرة على قيادة نفسها بالكامل دون أي تفاعل بشري بحلول عام 2017، ومنذ عامين أعلن أن كل سيارة تم إنتاجها منذ ذلك التاريخ سيكون لديها الأجهزة اللازمة لتسهيل هذا الهدف.

لكن هذه الوعود قد ضعفت منذ ذلك الحين، واعترف موسك مؤخراً بأن الشركة ستحتاج إلى تحديث السيارات الموجودة بالفعل على الطريق باستخدام أجهزة جديدة.