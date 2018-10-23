«فولكسفاغن» تخطط لبناء مصنع مركبات كهربائية بالصين

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت «فولكسفاغن» عن خططها لبناء مصنع سيارات كهربائية في الصين، حيث تعتبر الساحة الصينية سوقاً مناسبة للاستثمار في هذا المجال نظراً لارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية مؤخراً. وقالت «فولكسفاغن» إنها تخطط لبناء مصنع بالقرب من شنغهاي يكون خاصاً بخط إنتاج السيارات الكهربائية لتلبية حاجة عملائها هناك.

ويُتوقع تزامن فتح المصنع الجديد في الصين مع البدء في إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية تحت منصة MEB والتي تعني مصفوفة المحرك الكهربائي المعياري، وذلك في بداية عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «فولكسفاغن» هربرت ديس، إن الشركة ستكون قادرة على إنتاج سيارات كهربائية أكثر حداثة تحت منصة MEB لتلبي حاجة عملائها في الصين بشكل واسع، وأضاف أنهم يؤكدون بخطوتهم هذه على أهمية السوق الصيني بالنسبة للمجموعة الألمانية.