«أوبر» تختبر خدمة جديدة لطلب العمالة المؤقتة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

قررت «أوبر تكنولوجيز» الدخول في مجال عمل جديد بعد نجاحها في تقديم خدمة استدعاء سيارات الركوب والدراجات البخارية والاسكوتر باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية.

حيث ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الشركة تختبر حالياً خدمة جديدة اسمها «أوبر ووركس» أو «أوبر للتشغيل»، وتتيح للمستخدمين طلب عمال مؤقتين مثل الخدم أو أفراد الأمن للقيام بمهمة محددة في حدث ما مثل الاحتفالات أو المؤتمرات عبر الأجهزة الذكية.

أضافت أن «أوبر» تعمل على تطوير هذا المشروع منذ عدة أشهر في ولاية شيكاغو واختبرته في وقت سابق في لوس أنجليس. ومن المنتظر أن تقوم «أوبر» بتشغيل الخدمة على غرار خدمة توصيل الغذاء للمنازل المعروفة باسم «أوبر إيتس». وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى هذه الأنباء في الوقت الذي تستعد فيه الشركة الأميركية لطرح أسهمها للتداول في البورصة والمنتظر أن يتم خلال 2019.

وفي حين أصبحت «أوبر» أكبر شركة خاصة من حيث القيمة السوقية، حيث تقدر قيمتها بحوالي 72 مليار دولار فإنها لم تحقق أي أرباح حتى الآن. ومن المنتظر أن تواجه إدارة «أوبر» ضغوطاً لكي تظهر للمساهمين قدرتها على امتلاك نموذج اقتصادي أكثر مرونة. ورغم أن النموذج الاقتصادي لنشاط خدمات النقل الذكي يعتمد على العمالة المؤقتة والمتعاقدين الذين يعملون لدى شركات مثل «أوبر» كــسائقين، فإن الأمور لا تمضي بشكل سلس للشركات.