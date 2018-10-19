شاهد.. سيارة (e-tron) الكهربائية بالكامل من أودي

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت أودي إيه جي؛ إحدى الشركات الألمانية المنتجة للسيارات الفاخرة تحت اسم أودي، عن تجريبها لسيارة صديقة للبيئة تعمل بالكامل بالكهرباء.

وتحمل سيارة المستقبل من اودي اسم e-tron، وتم تجهيزها بكاميرات بدلا من مرايا الرؤية الجانبية، ومقاعد يتم التحكم فيها عن طريق الكومبيوتر، ولا يستغرق شحن 80% من بطاريتها سوى نصف ساعة، وهي صديقة للبيئة، بحيث لا تنفث ثاني أوكسيد الكربون، كما يتم التحكم في بطاريتها عن طريق تطبيق في الهاتف المحمول.

وأعلنت أودي أن (e-tron) ستطرح في الأسواق العام 2025؟