شاهد.. سيارة (e-tron) الكهربائية بالكامل من أودي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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كشفت أودي إيه جي؛ إحدى الشركات الألمانية المنتجة للسيارات الفاخرة تحت اسم أودي، عن تجريبها لسيارة صديقة للبيئة تعمل بالكامل بالكهرباء.

وتحمل سيارة المستقبل من اودي اسم e-tron، وتم تجهيزها بكاميرات بدلا من مرايا الرؤية الجانبية، ومقاعد يتم التحكم فيها عن طريق الكومبيوتر، ولا يستغرق شحن 80% من بطاريتها سوى نصف ساعة، وهي صديقة للبيئة، بحيث لا تنفث ثاني أوكسيد الكربون، كما يتم التحكم في بطاريتها عن طريق تطبيق في الهاتف المحمول.

وأعلنت أودي أن (e-tron)  ستطرح في الأسواق العام 2025؟

 

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