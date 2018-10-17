حملة صيانة لسيارات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن حملة صيانة لعدد محدد من سيارات كاديلاك إسكاليد، شيفروليه سلفيرادو، وسوبربان، وتاهو، وجي إم سي سييرا للمهام الخفيفة وجي إم سي يوكون للمهام الخفيفة موديل 2015 وذلك بالتعاون مع شركة جنرال موتورز ووكلائها في الدولة.

وأكد تقرير فني للوزارة أن هذه المركبات قد تواجه انقطاعاً مؤقتاً في برنامج عمل نظام المساعدة بالتوجيه الكهربائي لتتبعها عودة مفاجئة لعمل هذه الميزة، وأشار إلى أن هذا الانقطاع والعودة المفاجئة لنظام المساعدة يحدث خلال مدة ثانية واحدة بشكل أساسي، ويتسبب بها مشكلة متعلقة بالكهرباء والبرنامج.

وشددت الوزارة على اتخاذ قرار بالتوافق بين إدارة حماية المستهلك وشركة جنرال موتورز لإطلاق حملة لفحص السيارات المتأثرة في الإمارات وإجراء الإصلاح اللازم، وحددت الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت أرقام شاسي السيارات المستهدفة للصيانة.

وشددت الوزارة على أن طرازات كاديلاك إسكاليد، شيفروليه سلفيرادو، وسوبر بان، وتاهو، وجي إم سي سييرا للمهام الخفيفة ويوكون آمنة للاستخدام. وأكدت أن الحملة تستهدف سيارات محددة، مشيرة إلى أن العملاء الذين يملكون طرازات هذه السيارات مع أرقام شاسي تنتهي بثمانية أرقام سيتلقون اتصالاً من وكلاء جنرال موتورز، وهم الكندي للسيارات وبن حمودة للسيارات وليبرتي للسيارات لترتيب موعد حسب ما يناسبهم لإجراء الفحص والصيانة اللازمة بالمجان.