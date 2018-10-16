لجنة سوق الحراج تبحث أفكاراً ومقترحات لتعزيز تجارة السيارات

المصدر: الشارقة- البيان

استضاف سوق الحراج بالشارقة، إحدى الإدارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اجتماعاً لأعضاء لجنة السو.

، حيث ناقش المجتمعون أفكاراً ومقترحات ومبادرات حيوية متنوعة، تسهم في استمرار الارتقاء بخدمات السوق المقدمة للتجار وأصحاب المعارض والزبائن، وتوصل المجتمعون إلى اعتماد حزمة توصيات، تخدم تطوير الخدمات، وتؤكد على أهمية أن يحتل سوق الحراج مكانة عالمية مرموقة في التميز.

وحضر الاجتماع الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، والرائد سيف راشد السويدي، من إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، والمقدم محمد أحمد سيف المحرزي، من إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، وطارق سعيد السويدي، مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة، وماجد المعلا، مدير سوق الحراج بالإنابة.

وطلب أعضاء اللجنة من ممثلي شرطة الشارقة دراسة موضوع ملاحقة الشيكات المزورة، وتجنب ملاحقة السيارة المستعملة المباعة، كما استفسر أعضاء اللجنة عن إمكانية توفير ضمان على أعطال السيارات المستعملة.

وقال ماجد المعلا مدير سوق الحراج بالإنابة: ناقش اجتماع لجنة السوق أفكاراً ومقترحات عديدة، تصب كلها في استمرار العمل من أجل المزيد من تطوير خدمات السوق للأفضل، في ظل سعي السوق ليكون بالمراكز الأولى في التميز العالمي للخدمات المقدمة للمستهلكين والتجار وأصحاب المعارض.

ولفت المعلا إلى أن كل الجهود والمبادرات والمقترحات ركزت على أهمية تحسين الخدمات والارتقاء بها وإضافة ما هو جديد ولافت ومميّز، وأن وجود وتفاعل وحضور هذه المؤسسات والهيئات والجهات يسهم في تحسين مستوى الخدمات من مختلف الجوانب، في ظل التعاون والتنسيق العملي والحيوي بين الجميع.

إلغاء رسوم

أكد المقدم محمد المحرزي، من إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة أنه تم إلغاء رسوم اعتماد المبايعة البالغة 50 درهماً، على أن تقوم إدارة سوق الحراج بإصدار تعميم إلى التجار بذلك. واقترح المحرزي عقد اجتماع جديد عقب شهر، لمناقشة وتوضيح القانون الذي يحكم المعاملات بين التاجر والمستهلك.