«هيونداي» نحو سيارة كبيرة من «إس.يو.في»

المصدر: سيئول - د ب أ

تستعد «هيونداي موتور» أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات لإطلاق سيارة جديدة كبيرة الحجم من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في السوق المحلية الشهر المقبل لتعزيز المبيعات.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن ناطق باسم الشركة الكورية الجنوبية القول: إن الشركة تتوقع أن تنافس السيارة الجديدة التي أطلقت على مشروع تطويرها اسم «إتش.دي.سي-2 جراند ماستر» سيارات مثل «تلرايد» من «كيا موتورز كورب» و«تريفيرسي» من «جي.إم كوريا».

وأضاف الناطق أن «هيونداي» لم تستقر على الاسم التجاري النهائي للسيارة الجديدة، رغم أنها تشير إليها في التقارير الإعلامية المحلية باسم «باليسيد».

كما تعتزم «هيونداي» طرح سيارة «جي.في 80» وهي أول طراز من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي من عائلة السيارات الفارهة التابعة لها «جينسيس» العام المقبل.