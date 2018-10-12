«الحبتور للسيارات» تقدم «عرض ميتسوبيشي الأقوى»

المصدر: دبي- البيان

تطلق شركة الحبتور للسيارات - ميتسوبيشي أحد أكبر العروض لعملائها في شهر أكتوبر، يقدم «عرض ميتسوبيشي الأقوى» للعملاء فرصة شراء أي من سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي من ميتسوبيشي مع فائدة 1.99 % لمدة 5 سنوات، ما يجعلها ملائمة حقاً للعملاء.

وقال سي في رافين. مدير عام المبيعات في شركة ميتسوبيشي ــ الحبتور للسيارات: «مع استعدادات عملائنا لاستقبال فصل الشتاء، نقدم لهم أقوى الأسباب لاقتناء سيارة جديدة من طرازات ميتسوبيشي، ولقد سعينا إلى الحفاظ على التكلفة الأولية بالإضافة إلى الدفعات الشهرية على المدى الطويل.

وذلك عن طريق تخفيض سعر الفائدة من أجل إضافة قيمة أكبر خصوصاً مع مجموعة المزايا التي تقدم لعملائنا أفضل قيمة مقابل أموالهم».