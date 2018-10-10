فورد تستدعي عدة سيارات "جي.تي" فائقة القوة .. لسبب خطير

المصدر: د ب ا

قررت شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اعتزامها استدعاء 200 وحدة من السيارة "جي.تي" فائقة القوة، الذي يبلغ سعر الواحدة منه 450 ألف دولار، وذلك بسبب وجود احتمال اشتعال النار فيها.

وبحسب شركة "فورد" فإن النظام الهيدروليكي الذي يرفع ويخفض الجناح الخلفي للسيارة "جي.تي" يمكن أن يتعرض لتسرب السائل منه إلى أنابيب العادم الساخنة، مما يمكن أن يسبب اشتعال النار في السيارة.

تشمل خطة الاستدعاء السيارات طرازي 2017 و2018 التي تم إنتاجها خلال الفترة من 20 ديسمبر 2016 إلى 31 يوليو 2018.

وذكرت "فورد" أنها تلقت بلاغا عن حالة واحدة لاشتعال النار في هذا الطراز، لكنها لم تتلق أية إخطارات عن وقوع حوادث أو إصابات نتيجة هذا الخلل.

وبحسب الشركة، فإن موزعيها سيعيدون برمجة السيارات لمنع "الضغط الزائد في صمام غلق التجميع" وتغيير المعدات في بعض السيارات.

يذكر أن "جي.تي" هي أسرع وأغلى سيارة انتجتها "فورد" حيث تصل سرعتها إلى 216 ميلا في الساعة. وتعتزم الشركة إنتاج ألف سيارة فقط من هذا الطراز ذي المقعدين حتى عام 2020.