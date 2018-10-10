قواعد الانبعاثات تقلل مبيعات «فولكسفاغن»

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

تراجعت مبيعات شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك عقب بدء تطبيق قواعد جديدة بشأن اختبارات الانبعاثات.

وبلغت مبيعات الشركة 485 ألف سيارة في أنحاء العالم الشهر الماضي، ما يمثل تراجعاً بنسبة 18.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، وذلك بحسب ما قالته الشركة، ومقرها مدينة فولفسبورغ بشمال ألمانيا أمس.

يرجع ذلك التراجع الكبير إلى تطبيق الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة في سبتمبر الماضي. وقد انخفضت المبيعات في أوروبا بنسبة 42.6% الشهر الماضي لتصل إلى 91100 مركبة، في حين سجل السوق المحلي تراجعاً بنسبة 47.1% خلال الفترة نفسها لتبلغ المبيعات 23300 سيارة.

وتراجعت مبيعات فولكسفاغن في الصين 10.5% لتصل إلى 277800 سيارة خلال الشهر الماضي، ويرجع الانخفاض إلى الغموض بشأن تأثير الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على السيارات ومكوناتها.