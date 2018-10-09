«مرسيدس» تفتتح أكاديمية لتعليم القيادة في كوريا

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت شركة «مرسيدس بنز» الألمانية لصناعة السيارات اعتزامها فتح أكاديمية لتعليم قيادة السيارات لعملائها في كوريا الجنوبية خلال الشهر المقبل، كجزء من جهودها لتعزيز مبيعاتها في البلاد.

وذكرت الشركة الألمانية في بيان أنها تعتزم إطلاق 3 برامج لتعليم القيادة في «أكاديمية أيه.إم.جي للقيادة» وهي «أيه.إم.جي الأساسي» و«أيه.إم.جي المتقدم» و«أيه.إم.جي للسيدات» اعتباراً من نوفمبر المقبل في يونجين على بعد 50 كيلومتراً جنوب سيئول.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن رسم الحضور في برنامج «أيه.إم.جي الأساسي» يبلغ مليون وون (880 دولاراً) مقابل قسيمة لتجربة قيادة سيارات «أيه.إم.جي» لمدة يوم واحد.

ويمكن للمشتركين في البرنامج الأساسي التقدم للاشتراك في البرنامج المتقدم والذي يستغرق يومين وسيبدأ في 2019. ولم تتحدد رسوم الاشتراك في البرنامج المتقدم حتى الآن.