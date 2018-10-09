تغريم سيارات لندن مليون جنيه يومياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغ صافي عائدات غرامات الصف الخاطئ في العاصمة البريطانية لندن مليون جنيه إسترليني يومياً.

وجمعت مجالس لندن المحلية 589 مليون إسترليني من رسوم صف السيارات والغرامات في العام الماضي، وأنفقت 233.8 مليون إسترليني على الصيانة وأجور المحصلين وتكاليف أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة ايفينينغ ستاندارد.

وبلغت المبالغ المتبقية 261.6 مليون إسترليني، أي أقل قليلاً من مليون إسترليني يومياً خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق دراسة نشرتها مجالس لندن المحلية.

وينص القانون على أن تستخدم المجالس المحلية فوائضها المالية في تحسين الشوارع والنقل والمواصلات. واستغلت المجالس أكثر من نصف فوائض العام المالي الماضي في الإنفاق على بطاقات المواصلات المخفضة لكبار السن.