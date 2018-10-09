الدنمارك تحظر بيع مركبات البنزين والديزل

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

قال لارس لوك راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركي، أمام جلسة البرلمان، إن حكومته سوف تمنع بيع السيارات ذات الموتور الذي يعمل بالبنزين أو الديزل في 2030 لتضرب المثل في تخفيض تلوث الهواء الناتج عن الغازات في أوروبا واستبدالها بالسيارات الكهربائية لمكافحة الاحتباس الحراري.

وستلحق الدنمارك بذلك أيسلندا التي أعلنت عن تطبيق إجراءات مماثلة للنرويج والسويد وكل من بريطانيا، وفرنسا التي سوف تمنع بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين في 2040. يفتح المعرض الدولي للسيارات أبوابه في باريس الأسبوع المقبل وسوف يتم خلاله عرض الموديلات الجديدة للسيارات الكهربائية.