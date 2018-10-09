«هاكرز» يخترقون السيارات الحديثة

المصدر: لندن - وكالات

نشر موقع «ديلي ميل» البريطاني تقريراً حذر فيه من طرق يعتمد عليها القراصنة لسرقة السيارات الحديثة التي لا يتم فتحها وتشغيلها بواسطة مفتاح تقليدي، بل تعمل بريموت كنترول.

وأوضح موقع "مقارنة الأسعار" عدداً من الطرق التي يمكن للهاكرز استغلالها لسرقة واختراق السيارات، والتي لم تكن معروفة لغالبية الجمهور.

وتعد أول طريقة يستعين بها الهاكرز لسرقة السيارات هي تعزيز الإشارة من مفاتيح السيارة حتى عندما يكونون على مسافة بعيدة من السيارة، مع تقليد الإشارة الدقيقة، مما يتيح فتح سيارتك والسماح للهاكرز بالوصول، أما الطريقة الثانية فتسمى التشويش بدون مفتاح.

والتي تمنع إشارة قفل مفتاح السيارة من الوصول إلى سيارتك، وهذا يعني أن سيارتك تبقى غير مقفلة عندما تبتعد عنها، ثم يتمكن اللصوص من الوصول لسيارتك غير الآمنة. وهناك طريقة غير اعتيادية لاختراق السيارة وهى تلاعب المجرمين في مستشعر إطارات السيارات.