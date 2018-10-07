بالفيديو.. سيارة مرسيدس "Project One" المعدلة

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت "AMG" المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس نموذجا جديدا لسيارة رياضية بمواصفات فائقة.

وأتت هذه المركبة التي يطلق عليها اسم "Project One" بهيكل رياضي غاية في الانسيابية، تميزه فتحات كبيرة لزيادة الأيروديناميكية والتوازن على السرعات العالية، ومزودة بعجلات رياضية كبيرة، وأبواب تفتح للأعلى بصورة مميزة.

كما حصلت السيارة على محرك توربيني جبار بست أسطوانات، وعزم 1000 حصان، قادر على زيادة السرعة من 0 إلى 200 كلم/ثانية في أقل من 6 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 350 كلم/ساعة.

وستطرح هذه السيارة التي جاءت بأحدث أنظمة القيادة والأنظمة الإلكترونية وفق "روسيا اليوم" بسعر 2.7 مليون يورو تقريبا.