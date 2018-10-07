«فورد» تتجه لتخفيض عدد موظفيها

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قالت شركة «فورد» الأميركية لصناعة السيارات التي سبق وأعلنت في نهاية يوليو 2018 عن إعادة هيكلة واسعة، أنها ستخفض عدد موظفيها دون أن تحدد بدقة العدد. وأضافت الشركة: «نحن في بداية إعادة تنظيم العمالة لدينا على المستوى العالمي لدعم أهداف استراتيجية للمؤسسة وإيجاد مناخ عمل أكثر حيوية وتلاؤماً مع نشاط الشركة، موضحة أن إعادة الهيكلة ستترجم بخفض الأعداد تدريجياً، وسيكون الأمر رهين الوضع الجغرافي والفريق».

وكانت «فورد» قد أعلنت في 25 يوليو 2018 أنها ستنفذ عملية إعادة هيكلة واسعة، يفترض أن تترجم بتكلفة تبلغ 11 مليار دولار في حساباتها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، لكنها لم توضح حينها أن ذلك سيترجم إلى إلغاء وظائف أو غلق مصانع. واكتفت حينها بالإشارة إلى أنها تنوي مراجعة تصميم بعض موديلاتها وإعادة توجيه سيولتها إلى الأقسام الأكثر مردودية، وإعادة النظر في بعض الشراكات الاستراتيجية.