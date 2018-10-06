6 نصائح للحفاظ على سلامة السيارة صيفاً

هناك بعض النصائح المهمة التي يجب الانتباه لها جيداً للمحافظة على السيارة من الأضرار، التي قد تلحق بها خلال فصل الصيف، فدرجات الحرارة المرتفعة تؤثر على السيارات، لذلك إليك نصائح لحماية سيارتك خلال فصل الصيف:

1 الحفاظ على مكيف الهواء للحماية من درجات الحرارة العالية مع مراجعة سائل التبريد والتأكد من كفايته داخل السيارة.

2 التحقق من الفرامل، فمع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن للفرامل أن تعاني وتفقد قدراتها.

3 العناية بالردياتور الذي تشتد الحاجة إليه في فصل الصيف مع زيادة حرارة الجو والحفاظ على نظام تبريد المحرك.

4 ضرورة استخدام الزيوت المخصصة لدرجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي يساعد كثيراً في الحفاظ على الأداء الجيد للمحرك.

5 التأكد من غاز المكيف والأنابيب الخاصة به، والتأكد من خلوها من أي تسريب.

6 تأكد من غلق جميع النوافذ وعدم مرور أي هواء ساخن لداخل المقصورة أثناء السير بالسيارة وتشغيل التكييف.

ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها ضرورة الكشف الدوري على السيارة، وتغيير الزيوت والماء بعد السفر لمسافات طويلة، والكشف على فلاتر الهواء، وذلك للحفاظ على عزم السيارة وقوة محركها في جميع الأوقات من العام، كما يجب الانتباه إلى أن درجة الحرارة تلعب دوراً مهماً في عمر الإطارات الخاصة بالسيارة، لذلك يجب التأكد منها بشكل دوري ومنتظم.