«إنفينيتي» تكشف عن «بروجيكت بلاك إس» بتقنية المحرك الهجين

المصدر: دبي - البيان

تكشف شركة إنفينيتي كجزء من خطتها لإنتاج السيارات ذات المحركات الكهربائية اعتباراً من عام 2021 عن سيارة تجريبية جديدة تحمل اسم «بروجيكت بلاك اس»، والتي تُبرز الجهود الهادفة إلى استخدام تقنية المحركات الكهربائية الهجينة المزدوجة في سيارات الطريق.

وبعد دراسة تصميم «مشروع بلاك اس» من إنفينيتي في عام 2017، يُبرز النموذج الجديد التزام العلامة التجارية بتطوير محركات كهربائية مثيرة وعالية الأداء، عبر الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يوفرها تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي.

تجمع السيارة التجريبية «بروجيكت بلاك اس» بين تكنولوجيا المحرك الهجين المزدوج للأداء العالي ومحرك التيربو الثنائي (VR30) سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات الحائز على العديد من الجوائز. ويساهم نظام استعادة الطاقة (ERS) في توليد طاقة وعزم دوران أكبر مقارنة بالمحرك التي اعتمدت علية السيارة.

وتولد تقنية المحركات الكهربائية الهجينة المزدوجة قوة 420 كيلوواط، وهي تساوي قوة 563 حصاناً (أو 571 بي. اس)، بينما ينتج محرك (VR30) التقليدي قوة 298 كيلوواط (400 حصاناً /‏ 405 بي. اس). أما نسبة القدرة إلى الوزن فتُقدر بـ 235 و/‏كغ، ما يحقق تسارعاً من صفر إلى 100 كيلومتر في أقل من أربع ثوانٍ.

تمثل تسمية «Black S» أعلى مستوى من أداء السيارات، إضافة إلى القدرات الديناميكية والإنسيابية الفعّالة وإدارة الطاقة الذكية التي تقدمها إنفينيتي. اعتمد النموذج على السيارة الكوبيه الرياضية رد سبورت (Q60) وتم تطويره بالتعاون مع فريق رينو سبورت الفورمولا واحد.