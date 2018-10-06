«فامكو» تسلّم أول شاحنة «فولفو» مفصلية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «شركة الفطيم للآليات والماكينات» (فامكو)، الوكيل المعتمد لدى شركة «فولفو لمعدّات الإنشاءات» في الإمارات عن شاحنة A45G الجديدة كلياً، والتي تُعدّ النسخة الأحدث من الناقلة المفصلية بقدرة تحميل قدرها 45 طناً أميركياً (41 طناً إنجليزياً)، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في إمارة الشارقة.

وعلى هامش هذا الحدث، قامت «فامكو» بتسليم مفاتيح الطراز الأول الجديد من هذه الشاحنة إلى شركة المروان للمقاولات العامة التي تعتبر إحدى شركات المقاولات الرائدة في دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من شركات فولفو لمعدّات الإنشاءات، الفطيم للآليات والماكينات والمروان للمقاولات العامة.

وقال فلاديمير كنيزيفيتش، المدير العام لشركة «فامكو» في الإمارات: «يمثل تسليم شاحنة A45G المفصلية من شركة فولفو لمعدّات الإنشاءات إلى عميلنا الأول في الإمارات الإطلاق الرسمي لناقلات G Series في الدولة. وتتميز شاحنات G Series بتوفير مستويات جديدة بالكامل من الفعالية والاعتمادية والقيمة في تنفيذ الأعمال.

وكما هو الحال دوماً، فإن شركة «فامكو» قد جلبت هذا المنتج الرائد في قطاعه من شركة فولفو لمعدّات الإنشاءات إلى السوق المحلي مع ثقة تامة بالمستوى العالمي للهندسة والتصميم، إلى جانب تقديم الخدمات التي لا تُضاهى من شركة فامكو.

من جهته، قال مروان الزعيم، المدير العام لشركة المروان للمقاولات العامة: إن إضافة شاحنة A45G المفصلية من فولفو لمعدّات الإنشاءات إلى أسطولنا سيتيح لنا نقل المواد في مختلف أنحاء مواقع العمل بمزيد من الفعالية مقارنة بالسابق، كما ستوفر هذه الوحدات مستويات إنتاجية معززة بفضل كفاءتها العالية باستهلاك الوقود واعتماديتها وأوقات عملها، مما سيساعدنا على الاستمرار بالريادة في قطاعنا.

بدوره، قال سامر الجنيدي، مدير القسم في شركة فامكو الإمارات،: مثل سابقاتها، ترسي شاحنة A45G معايير جديدة ضمن قطاع الإنشاءات من ناحية الإنتاجية والاعتمادية والمرونة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتنقل في مختلف أرجاء موقع العمل، إضافة إلى متابعة الأداء الفعّال فوق المنحدرات المرتفعة.