«تويوتا» تدخل حلبة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت مجموعة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في اليابان، وشركة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك كورب» أمس اتفاقهما على إقامة مشروع مشترك لتقديم خدمات وتقنيات النقل الجديدة في ظل تزايد المنافسة في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وقالت الشركتان في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة اليابانية طوكيو إنهما تعتزمان تأسيس المشروع المشترك «مونت تكنولوجيز» بنهاية مارس المقبل «من أجل المساعدة في توفير مجتمع نقل أكثر أمناً وأكثر راحة».

وستحصل «سوفت بنك» على 50.25% من أسهم الشركة الجديدة، في حين تمتلك «تويوتا» 49.75% منها.

وستعمل شركة «مونت» على توفير خدمات السيارات تحت الطلب والمكاتب المحمولة وسيارات توصيل الوجبات الغذائية إلى المنازل والمستشفيات المتحركة.

وستبدأ شركة «مونت» تقديم هذه الخدمات في اليابان أولاً ثم تتوسع عالمياً بعد ذلك.

يأتي الإعلان عن هذه الشراكة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان «هوندا موتور» ثالث أكبر منتج سيارات في اليابان اعتزامها استثمار 2.75 مليار دولار في مشروع لتطوير السيارات ذاتية القيادة مع «جنرال موتورز» الأميركية.