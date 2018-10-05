«هيونداي» تغازل الأسواق بطرازات عالية الأداء

المصدر: باريس - البيان

أطلقت شركة «هيونداي» طرازها الجديد كلياً i30 فاست باك N، الأحدث في مجموعة السيارات عالية الأداء، بهدف تعزيز حضورها مبيعاتها في الأسواق العالمية وأيضاً "i30 N أوبشن"، و«N لاين» اللذين يشكلان إضافة جديدة.كما استعرضت الشركة الكورية الجنوبية مجموعة تقنياتها المبتكرة في مستقبل التنقل المستدام، عبر طرازي كونا الكهربائية ونيكسو.

وقدمت «هيونداي» مجموعة من أحدث طرازاتها وتقنياتها بهدف استعراض تطوراتها وقدراتها في فئة السيارات عالية الأداء خلال مشاركتها الحالية في معرض باريس للسيارات 2018، وسلطت الضوء على الطراز الجديد «i30 فاست باك N» وسيارة i30 N أوبشن الاستعراضية، إلى جانب تقنياتها الخاصة بالتنقل المستدام من خلال عرض «كونا» الكهربائية الجديدة ونيكسو.

وضم جناح هيونداي، الذي حمل شعار «هيونداي موتور استوديو في باريس»، 3 مناطق رئيسة، تمثل استراتيجية الشركة في أوروبا، والقائمة على 3 ركائز أساسية، هي ترسيخ مكانة الشركة والتطور والأداء.

واختارت هيونداي منصة معرض باريس للسيارات، للإطلاق العالمي لطراز «i30 فاست باك N» الجديد كلياً، والذي يعتبر الطراز الثاني لهيونداي ضمن مجموعتها من السيارات عالية الأداء التي تم إطلاقها في أوروبا ويجمع الطراز بين أرقى مواصفات التصميم والهندسة إلى جانب متعة القيادة الرياضية التي تتيحها منتجات العلامة N عالية الأداء ويحمل الطراز الجديد ذو الخمسة أبواب السمات الأساسية للطراز «i30 هاتشباك»،.