زيادة مدى «آي3» الكهربائية إلى 153 ميلاً

المصدر: ميونيخ - د ب أ

رفعت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو»، قدرة بطارية سيارتها الكهربائية «آي3»، إلى 153 ميلاً، قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

ورغم أن هذا المدى ليس كافياً لمنافسة السيارة «موديل 3» الكهربائية، التي تنتجها «تسلا» الأميركية، ولا حتى «شيفورليه بولت»، التي تنتجها «جنرال موتورز» الأميركية، لكنه يمثل تحسناً كبيراً بالنسبة للجيل الحالي من السيارة «آي3»، وضعف مدى أول جيل من السيارة «آي3» تقريباً.

وطرحت «بي.إم.دبليو» أول سيارة كهربائية لها عام 2014، وكان مداها يبلغ 81 ميلاً فقط، مع تزويدها ببطارية خلايا وقود ذات قدرة عالية، تبلغ 60 أمبير/‏ساعة، وفي 2017، طرحت الشركة الألمانية جيلاً جديداً من السيارة الكهربائية بمدى 115 ميلاً، وقدرة البطارية 94 أمبير/‏ساعة.

أما بطارية السيارة «آي3» لعام 2019، فتصل قدرتها إلى 120 أمبير/‏ساعة. وتصل طاقتها الإجمالية إلى 42.2 كيلووات/‏ساعة، مقابل 33 كيلووات/‏ساعة في الجيل السابق، و22.3 كيلووات/‏ساعة في الجيل الأول.

ورغم تغيير قدرة البطارية، فإن قوة محرك السيارة الألمانية الكهربائية، استمرت عند مستوى 170 حصاناً أو 181 حصاناً. ويرسل المحرك الموجود في مؤخرة السيارة، الطاقة إلى العجلات الخلفية من خلال نظام نقل حركة ذي سرعة واحدة.

وبحسب موقع «موتور تريند»، المتخصص في موضوعات السيارات، أضافت «بي.إم.دبليو» عدة مزايا جمالية وترفيهية إلى الجيل الجديد من السيارة الكهربائية، مثل إمكانية الشحن اللاسلكي، إلى جانب مصابيح تعمل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إيه.دي)، ووجود وحدة اتصال لاسلكي بالإنترنت (واي فاي)، تستطيع تشغيل 10 أجهزة.