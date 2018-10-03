«تيسلا» تنتج 80 ألف مركبة «موديل3»

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أن «تيسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أنتجت خلال الربع الثالث من العام 80 ألف سيارة «موديل3».ونقل موقع «إلكترتك» عن مصادر أن هذا المستوى من الإنتاج غير مسبوق، لكن عملية التسليم يمكن أن تصبح أكثر جنوناً»، حيث يعادل الإنتاج المقدر خلال الربع الثالث تقريباً إجمالي الإنتاج خلال الربعين الأول والثاني معا.

ويشمل إنتاج الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 53 ألف سيارة فئة «موديل 3» الصالون بما يتفق مع التقديرات المستهدفة لإنتاج تيسلا خلال الربع الثالث. كانت الشركة ذكرت في أغسطس أنها تستهدف إنتاج بين 50 و55 ألف سيارة «موديل 3» خلال الربع الثالث موضحةً أن معدل إنتاجها الأسبوعي من الطراز بلغ 5000 سيارة عدة مرات خلال يوليو.