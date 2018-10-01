استدعاء 1371 سيارة «فورد»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء لعدد من سيارات «فورد فيوجين» موديل 2013 - 2016، و«فورد إسكيب» موديل 2013 -2014، المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك لاستبدال كابل بطانة نظام نقل الحركة.

وقالت الوزارة في تقرير أصدرته أمس،: إن الحملة تأتي بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي، وتوقعت أن تشمل حملة الاستدعاء نحو 1371 سيارة على مستوى الدولة.

وأوضح التقرير أن البطانة المعدنية في طرف الكابل الخاص بناقل الحركة في بعض المركبات المتضررة، قد يتعرض للتلف أو الفقدان، وهو ما قد يسبب عدم تغيير نظام نقل الحركة إلى وضع التروس المطلوب بالكامل، كما أنه من الممكن أن تتعطل وظيفة الركن في نظام نقل الحركة حتى وإن كان يشير إلى أن السيارة مركونة.