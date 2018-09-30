طرح أول سيارة طائرة في العالم قريباً

المصدر: إعداد - سيد صالح

باتت السيارة «تيرافوجيا ترانزيشن»، والتي تُعَدُ أول سيارة طائرة في العالم، على وشك الطرح للبيع في الأسواق، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.

وأفادت «فوكس نيوز» بأن شركة «تيرافوجيا» الأميركية المُصنعة للسيارة الجديدة تتلقى حالياً طلبيات لشراء السيارة في مرحلة ما قبل البيع. وأضافت الشبكة أنه من المتوقع بدء أنشطة ما قبل البيع «التواصل بين مسؤولي الشركة والمشترين المُحتَمَلِين» في أكتوبر المقبل. كما نقلت «فوكس نيوز» أيضاً عن كريس جاران، الرئيس التنفيذي لشركة «تيرافوجيا» قوله إن الشركة ستطرح خلال الشهر المقبل أيضاً سيارتها المبتكرة الجديدة «تي إف-2». وكانت «تيرافوجيا» قد أعلنت في وقتٍ سابق أن تسليم السيارة «تيرافوجيا ترانزيشن» سيبدأ خلال العام المقبل 2019، إلا أنها لم تُفصِح عن سعر السيارة.

وتتكون السيارة «تيرافوجيا ترانزيشن» من مقعدين، ويمكنها التحول من سيارة إلى طائرة في غضون أقل من دقيقة، كونها مصممة للحركة بسرعة تصل إلى 100 متر في الساعة. السيارة مزودة بنظام دفع يمنحها طاقة إضافية تتيح لها الانطلاق إلى حالة الطيران على نحو سريع. وأما في حالة الحركة على الأرض، تسير السيارة باستخدام محرك هجين.

معرض

ومن الجدير بالذكر أن «تيرافوجيا» ليست هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتطوير سيارات طائرة. فخلال فعاليات معرض «فارنبره الدولي للطيران»، الذي أقيم في بريطانيا في يوليو الماضي، كشفت شركة «أستون مارتن» البريطانية النقاب عن السيارة «فولانت فيجن كونسيبت»، وهي مركبة كهربائية هجين ذاتية القيادة وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.