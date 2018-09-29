«فولفو» تعيد صياغة مفهوم السلامة على الطرق

استعرضت «فولفو للسيارات»، باعتبارها شريكاً رسمياً للسلامة على الطرق، التحديات الرئيسة المتعلقة بإدخال تقنية قيادة السيارات الذاتية، التي تستدعي وجود معايير عالمية للسلامة على الطرق، وتسليط الضوء على الكيفية، التي تتمكن من خلالها السيارات الذاتية القيادة التواصل بأمان مع جميع مستخدمي الطرق الآخرين.

وقال ماركوس روثوف، المدير المهندس لحلول السيارات الذاتية القيادة في «مجموعة فولفو للسيارات» في السويد، في معرض حديثه عن مستقبل السلامة على الطرق: «تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى خلق بيئة وبنية تحتية مستدامة، تسعى فولفو للسيارات إلى قيادة التغيير نحو بناء مدن ذكية، وهذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة بين القطاعين العام والخاص».

وتابع «وباعتبارنا علامة تجارية تولي الأولوية للإنسان، فإننا نهدف إلى تحسين نمط الحياة اليومية لعملائنا من خلال وضع رؤية شاملة للنقل وللسيارات الذاتية القياد والكهربائية والمتصلة بشبكة الإنترنت والسلامة».

وأضاف «إن السيارات الذاتية القيادة والسلامة مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، والتكنولوجيا لديها القدرة على تقديم أهم التحسينات في مسألة السلامة المرورية، منذ أن ابتكرت فولفو للسيارات حزام الأمان الثلاثي النقاط في العام 1959».

وأطلقت «فولفو للسيارات» مفهومها «360c» لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا الذاتية وتنادي بمعيار عالمي جديد لضمان سلامة التواصل بين السيارات ذاتية القيادة ومستخدمي الطرق الآخرين. وإلى جانب مجموعات من العملاء المحتملين الجدد لفولفو لسيارات، فإن مفهوم «360c» يحمل أيضاً تأثيرات على مستقبل السفر وتخطيط المدن والبنية التحتية والبصمة البيئية للمجتمع الحديث، فهذا المفهوم لا يعيد تصوّر كيف يسافر الناس فحسب، بل يتطلع أيضاً إلى كيفية تفاعل الناس مع الأصدقاء والعائلة أثناء التنقل، وكيف يمكنهم استغلال الوقت أثناء السفر في مدن المستقبل.

كما يعد مفهوم «360c» أول خطوة معتمدة نحو إجراء مناقشة واسعة حول إمكانية استخدام تقنية القيادة الذاتية لتغيير المجتمع بشكل أساس بطرق عديدة.